Die Pläne von «NetzwerkSport»

Ziel des Vereins ist es, Nachwuchssportlerinnen und -sportler zu fördern, die das Potenzial haben, nationales oder internationales Aushängeschild in ihrer Sportart oder Disziplin zu werden. Es sollen Sportlerinnen und Sportler, die ihren Wohnsitz in den Kantonen St.Gallen, Thurgau, Graubünden, Glarus, Schaffhausen oder beiden Appenzell haben, aufgenommen werden. Zudem sollen die 12- bis 26-Jährigen eine Talentcard von Swiss Olympic, dem Dachverband Schweizer Sportverbände, haben. Eine Vielfalt von Sportarten ist im Interesse des Vereins. So will er Vertreter von olympischen und nicht-olympischen Sportarten und Behinderten- und Rollstuhlsportarten unterstützen.