Eine Abendunterhaltung, die Hauptversammlung eines Vereins oder ein Unihockey-Grümpelturnier: Die öffentlichen Anlagen einer Gemeinde werden für die unterschiedlichsten Anlässe vermietet, dafür wird in der Regel ein kleiner Unkostenbeitrag fällig. Das war bis anhin auch in der Stadt Wil nicht anders. Bis der Stadtparlamentarier Sebastian Koller (Grüne Prowil) die Rechnung von 75 Franken für einen privaten Anlass in der Aula des Kirchplatzschulhauses begleichen sollte – und sich weigerte.

Keine rechtliche Grundlage

Koller wehrte sich gegen die 75 Franken bei der Verwaltungsrekurskommission. Dabei kritisierte er nicht grundsätzlich, dass eine Gebühr verlangt wird, sondern wies auf die Unrechtmässigkeit der Verrechnung hin. Die Grundlage dafür fehle, vor allem weil das fragliche Reglement vom Stadtrat eigenmächtig und ohne Genehmigung des Parlaments (dem Koller angehört) eingeführt wurde. Und die Kommission gibt Koller recht: Das Benutzungsreglement für öffentliche Anlagen genüge als Grundlage für die erhobenen Gebühren nicht. Somit hat die Stadt nicht nur Koller ungerechtfertigt Kosten in Rechnung gestellt, sondern allen Vereinen und Privaten seit Inkraftsetzen des strittigen Reglements im Januar 2017, schreibt die «Wiler Zeitung».