Polizei birgt Leichen der beiden Vermissten aus Thur

Die Rettungskräfte arbeiteten seit Sonntagabend mit verschiedenen Varianten an der Bergung der beiden Vermissten. Ein Raupenbagger versuchte vor dem Wasserfall mit der Baggerschaufel etwas Druck wegzunehmen. So konnte am späteren Montagnachmittag die Leiche des 30-jährigen Polizisten gesichtet und geborgen werden. Am frühen Abend gelang es auch, die Leiche der 26-jährigen Frau zu bergen.

Die Bergung der beiden gestaltete sich als schwierig. Bereits am Sonntag hatten hundert Einsatzkräfte versucht, sie zu bergen, jedoch ohne Erfolg. Die beiden Vermissten waren mit einer dritten Person am Sonntagabend oberhalb des Wasserfalls Felsegg baden gegangen. Aus noch ungeklärten Gründen gerieten sie beim Versuch, den Fluss in hüfttiefem Wasser zu überqueren, in den Felseggfall.

Die Kantonspolizei St.Gallen betrauert den tragischen Verlust ihres Kollegen und seiner Begleiterin. «Wir sind in Gedanken bei deren Familien und Freunden», heisst es in der Medienmitteilung.