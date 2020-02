«Wie viele ‹Neger› brauchen wir in St.Gallen», steht weiss auf blau auf dem Anhänger eines Fasnachtswagens. Dazu die Plakate des FDP-Regierungsratskandidaten Beat Tinner, der Jungfreisinnigen der Region für die Nationalratswahlen vom letzten Herbst und – speziell hervorgehoben – des damaligen Kandidaten Nirosh Manoranjithan. Dieser Fasnachtswagen war am Umzug vom Samstag in Wangs zu sehen.

«Wir sind ja grundsätzlich sehr liberal», sagt Ernst Gloor, Präsident der FDP Sarganserland, gegenüber FM1Today. «Es ist klar, dass man sich an der Fasnacht auch ein bisschen mehr erlauben kann. Aber hier wurde eine rote Linie überschritten.»

FDP prüft Strafanzeige

Die FDP Sarganserland prüfe deshalb auch eine Strafanzeige. Gloor: «Erstens prüfen wir, ob gegen die Rassismusstrafnorm verstossen worden ist, zweitens kommt Diebstahl in Frage, da unsere Original-Plakate verwendet worden sind und drittens noch Ehrverletzung.» Den Entscheid über eine mögliche Anklage will die Sektion in den nächsten Tagen fällen.

Kantonspolizei St.Gallen ermittelt

Dem bereits zuvorgekommen ist die Kantonspolizei St.Gallen. Wie Pascal Häderli, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, gegenüber FM1Today bestätigt, wird der Halter des Wagens vorgeladen. «Der Mann muss den Spruch abdecken, sollte er nochmals so rum fahren, prüft die Kantonspolizei St.Gallen eine Sicherstellung der Komposition. Wir werden den Halter aber sicher noch einvernehmen und dann die Unterlagen der Staatsanwaltschaft überreichen, die über eine mögliche Strafe entscheidet.»