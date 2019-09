Ähnliches Szenario, ebenfalls am Mittwoch, in der Stadt St.Gallen: Ein Anwohner meldet zwei Verdächtige bei einem Atelier. Ein 17-jähriger Serbe und ein 20-jähriger Schweizer werden daraufhin auf Verdacht festgenommen. Beute fanden die mutmasslichen Diebe im Atelier nicht.

Bargeld und Schmuck im Wert von über 25'000 Franken: Es hätte eine dicke Beute für zwei litauische Einbrecher in Goldach werden können, wäre da nicht ein aufmerksamer Bürger gewesen. Dieser meldete am Mittwochvormittag zwei verdächtige Männer bei der Kantonspolizei St.Gallen. Die Männer waren dabei eine Wohnung zu plündern. Die Polizei erwischte die Einbrecher als sie aus dem Wohnungslift stiegen und verhaftete sie. Die weiteren Abklärungen ergaben: Die beiden waren mit einer Einreisesperre belegt und mit fremden Identitätskarten unterwegs. Sie waren wohl auf Diebestour.

Winterzeit ist Einbruchszeit? Denkste.

Dass die kommenden, langen Nächte mehr Einbrüche zur Folge haben, stimmt übrigens nicht: «Wir haben über das ganze Jahr hinweg ähnlich viele Einbrüche.» So wurden 2018 im Kanton St.Gallen fast 1'200 Einbrüche festgestellt. Zahlenmässig kam es mit 311 Einbrüchen in der Region Fürstenland-Neckertal zu den meisten Zwischenfällen, in der Stadt St.Gallen wurden 228 vermeldet. Diesen Zahlen entgegenwirken kann man, wenn man in verdächtigen Situationen die Polizei informiert.