Der St.Galler Polizei gingen am Mittwochabend zwei Raser ins Netz: In Berg hat sie einen 51-jährigen Mann erwischt, der ausserorts mit 156 Stundenkilometern unterwegs war. Ein 23-Jähriger fuhr an der gleichen Stelle 123 Stundenkilometer.

Unglaublich schnell: Die Kantonspolizei St.Gallen hat am Mittwochabend in Berg auf der Pfauenmoosstrasse Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei einem 51-jährigen Serben wurde ausserorts eine Geschwindigkeit von 156 Stundenkilometern anstatt der erlaubten 80 Stundenkilometern gemessen. Zudem war ein 23-jähriger Autofahrer ausserorts mit einer Geschwindigkeit von 12 Stundenkilometern anstatt der erlaubten 80 Stundenkilometern unterwegs. Beide Autofahrer mussten den Führerausweis auf der Stelle abgeben. Weiter hat die Staatanwaltschaft das Auto des 51-jährigen Rasers sichergestellt und bei ihm die Entnahme einer Blut- und Urinprobe verfügt. (red.)