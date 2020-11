Anzeigen sollten das letzte Mittel sein, bekräftigte die Stadtpolizei St.Gallen, als die Maskenpflicht ins Freie ausgeweitet wurde. Einen Monat später kommt dieses Mittel gleich zwölf Mal an einem Wochenende in der St.Galler Innenstadt zum Zug. Der Dialog mit Corona-Sündern, den sich die St.Galler Stadtpolizei auf die Fahne geschrieben hat, scheint nicht zu fruchten.

«Keine Verbesserung abgezeichnet»

«Es war schon an den letzten Wochenende so, dass sich am Marktplatz Gruppen von Jugendlichen versammelt haben», sagt Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen. Diese würden sich wiederholt nicht an die Maskenpflicht im öffentlichen Raum halten, welche gilt, sofern der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. «Wir waren immer präsent und haben auf die Maskenpflicht aufmerksam gemacht. Es hat sich aber trotz der Verstärkung der Präsenz und des Dialogs keine Verbesserung abgezeichnet.» Deshalb wurden zwölf Personen – nur eine davon über 18 Jahre – wegen des Verstosses gegen die Coronamassnahme angezeigt.

Bis zu sechs Patrouillen der Stadtpolizei waren am Wochenende gleichzeitig vor Ort. Auf Verwarnungen hätten die Jugendlichen nicht reagiert, sagt Widmer. «In diesen Gruppierungen werden die Regeln trotz Dialog nicht eingehalten. Trotzdem darf man natürlich nicht alle Jugendlichen in einen Topf werfen», betont Widmer. Die Polizei kontrolliere auch andere Orte zu unterschiedlichen Tageszeiten. Dabei würden alle Altersklassen gleich behandelt.

Parlament diskutiert Ordnungsbussen

Werden Personen zur Anzeige gebracht, ist dies mit grossem bürokratischem Aufwand verbunden. Geht es nach dem Bundesrat, könnte dieser aber bald verschwinden. In der Dezember-Session des Parlaments wird über mögliche Ordnungsbussen für Maskenverweigerer diskutiert. Die Strafen für potenzielle Corona-Sünder könnten somit deutlich schneller ausgestellt werden. «Wenn man den Zeitaufwand anschaut, ist die Busse sicher eine einfachere Massnahme. Ob und wo Bussen sinnvoll sind, ist aber eine politische Frage», sagt Widmer.

Die Stadtpolizei St.Gallen will am Marktplatz weiterhin stark präsent sein. «Das Ziel ist, dass sich die Leute an die Regeln des Bundes halten. Es gibt einen Punkt, wo der Dialog diesbezüglich nicht mehr zielführend ist. Dann müssen andere Massnahmen geprüft und umgesetzt werden.»

Keine Anzeigen in Chur und im Kanton Thurgau

In der Stadt Chur ist es bisher noch zu keinen Anzeigen wegen Verstössen gegen die Maskenpflicht gekommen, bestätigt Roland Hemmi, Mediensprecher der Stadtpolizei Chur. Kontrolliert werde aber trotzdem rege. Aktuell würden sich besonders am Churer Christkindlimarkt, der seit dem 27. November geöffnet ist, oder am Bahnhof und der Bahnhofsunterführung viele Personen aufhalten. «Die Sozialkontrolle funktioniert in Chur aber gut. Leute machen andere darauf aufmerksam, wenn sie beispielsweise keine Maske tragen, wo es nötig wäre», sagt Hemmi.

Auch im Kanton Thurgau sei es bisher noch zu keinen Anzeigen gekommen, sagt Michael Roth von der Kantonspolizei Thurgau. «Bei uns gibt es nur wenige dieser Ansammlungsorte und in der Frauenfelder Innenstadt ist das Tragen der Maske im Aussenbereich obligatorisch.»