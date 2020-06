Polizei sucht Zeugen zu Schlägerei zwischen 50 Jugendlichen

Nachdem innert kurzer Zeit mehre Meldungen von einer angeblichen Massenschlägerei am See Quai in Rapperswil-Jona über den Polizeinotruf eingegangen sind, wurden am Samstagabend mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen zusammengezogen. Auch Polizisten aus Schwyz und Glarus wurden nach Rapperswil-Jona beordert.

Vor Ort konnten die eintreffenden Patrouillen rund 50 Jugendliche und junge Erwachsene antreffen. Die gemeldete Schlägerei war jedoch nicht mehr im Gange, die genauen Vorkommnisse sind bislang unklar. Gemäss jetzigen Erkenntnissen dürfte es zwischen zwei Gruppen zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, wodurch ein 20-jähriger Mann verletzt wurde. Er erlitt mehrere Wirbelbrüche und musste sich in Spitalpflege begeben.

Die Kantonspolizei St.Gallen sucht nun Zeugen. Personen, die Angaben zu Beteiligten und deren Handlungen machen können oder gar Foto- und Videoaufnahmen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Rapperswil, 058 229 57 00, zu melden.