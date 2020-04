«Der entscheidende Hinweis ist bisher nicht eingegangen», sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der St.Galler Kantonspolizei, auf Anfrage von FM1Today. Nachdem die Polizei vergangene Woche verpixelte Überwachungsbilder der beiden Tankstellenräuber veröffentlicht hatte, zeigte sie die Männer am Mittwoch unverpixelt.

Neues Vorgehen

In den letzten beiden Wochen war die Veröffentlichung der unverpixelten Aufnahmen angekündigt worden. «Bisher gingen wir erst bei Fussballchaoten so vor», sagt Krüsi. Deshalb ist es laut dem Polizeisprecher schwierig, vorauszusagen, ob die Öffentlichkeitsfahndung erfolgreich sein wird.

Tresor stand offen

Am Montagabend, 27. Januar, schlichen sich die Unbekannten an der Buchser Mühleäulistrasse in den Shop der Agrola-Tankstelle ein. Sie stahlen Bargeld in der Höhe von über 40'000 Franken aus einem kurzzeitig unverschlossenen Tresor – und flüchteten zu Fuss.

Wer Hinweise zu den Gesuchten machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

(lag)