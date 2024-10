Polizei zieht positive Zwischenbilanz nach erstem Olma-Wochenende

Bisher keine grösseren Zwischenfälle

Gemäss Widmer seien am ersten Wochenende auch grössere Zwischenfälle ausgeblieben. Bisher war die Polizei vor allem damit beschäftigt, bei Auseinandersetzungen einzugreifen, alkoholisierte Personen in medizinische Betreuung zu übergeben und Vermisstenmeldungen entgegenzunehmen. Alles wie gewohnt also für die Stadtpolizei an einer Olma.

Kaum Lärmklagen oder andere Beschwerden

Positiv stimmt Widmer auch, dass es kaum negative Meldungen aus der Bevölkerung gegeben habe. Das sei vor einigen Jahren noch anders gewesen, als sich immer wieder Personen wegen zugemüllter Gärten oder aufgrund von Lärm bei der Polizei gemeldet hätten.

Seither lege man darauf vermehrt eine Augenmerk und habe Massnahmen ergriffen, die sich anscheinend bewährt haben. «Das Sicherheitskonzept hat gefruchtet», sagt Widmer.

Abgerechnet wird bekanntlich am Ende. Noch stehen sieben Messetage an. Doch die erste Zwischenbilanz der Polizei lässt hoffen, dass Organisatoren und Polizei auch am Sonntag von einem gelungenen Grossanlass sprechen können.