Polizeieinsätze an Osterwochenende kosten eine halbe Million Franken

Schon wieder kursieren in den Sozialen Medien Aufrufe zur Gewalt in der Stadt St.Gallen. Die Stadtpolizei führt deshalb am Freitagabend ausgedehnte Personenkontrollen durch und will damit solche Szenen wie am vergangenen Karfreitag verhindern.

Die Polizeieinsätze am Karfreitag und Ostersonntag haben laut Stadtpolizei je 250'000 Franken gekostet. Für den Freitag kommen noch 50'000 Franken Sachschaden hinzu, schreibt das «St.Galler Tagblatt». Die Stadt kommt für die Kosten auf. Ausserdem sind seit dem 2.April mindestens sieben Anzeigen bei der St.Galler Kantonspolizei wegen Sachbeschädigung eingegangen.