In der Lagerstrasse in der Stadt St.Gallen läuft derzeit ein Polizeieinsatz. In einem serbischen Bus ist eine Frau verstorben – wohl wegen eines medizinischen Notfalls.

Eine Frau klagte am Mittwochmittag in einem serbischen Bus – kurz vor der Stadt St.Gallen – über Unwohlsein. Kurz darauf verstarb sie, wie die St.Galler Stadtpolizei auf Anfrage von FM1Today sagt. Der Car steht nun in der Lagerstrasse in St.Gallen, die Polizei hat ein Zelt aufgestellt, wie Leserreporter vor Ort berichten. Die genaue Todesursache ist laut Polizei noch unklar. «Aktuell deutet nichts auf Dritteinwirkung hin, weshalb wir von einem medizinischen Notfall und einer natürlichen Todesursache ausgehen», sagt Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei. Die Frau war gemäss Widmer mittleren Alters. (red.)