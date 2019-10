Fredy Broder, ehemaliger Veranstalter des Schlager Openairs Flumserberg, arbeitet mit seinem Sohn Marc-Robin an seiner nächsten Vision: Ein zweitägiges Musikfestival mitten im Dorfkern von Walenstadt, auf dem Rathausplatz.

Ein Festival mit Herz und Liebe

«Unsere Heimat Walenstadt fasziniert uns jeden Tag», sagt Progammleiter Marc-Robin Broder. «Seit langem geistert in unseren Köpfen die Idee eines Openairs in Walenstadt herum.» Nächsten Sommer wird sie Realität. Die Gemeinde hat die Bewilligung erteilt und die Bands sind gebucht. Am 10. und 11. Juli geht das «Kleinstadt-Openair» über die Bühne. «Wir wollen vor allem die Umgebung hervorheben und auf dem Rathausplatz eine wunderschöne Atmosphäre schaffen», sagt Marc-Robin Broder, der selbst zeitweilig als Sänger auftritt.