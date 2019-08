Der heute 78-jährige Priester, der bis zum vergangenen April noch Seelsorger in Goldach tätig war, soll zwischen 1987 und 1996 einen damals 13-jährigen Jungen missbraucht haben. Der Anwalt des Priesters sagt heute, der Mann war bis vor einigen Wochen noch mit seinem damaligen Opfer in Kontakt.

«Er bereut, was er getan hat»

Der 78-jährige Beschuldigte nimmt selbst keine Stellung, TVO spricht mit seinem Anwalt, Max Imfeld. «Dem Priester tot das Alles extrem Leid und er bereut, was er getan hat.» Der 78-Jährige hat die Übergriffe, die über neun Jahre andauerten, gegen den heute 46-Jährigen zugegeben. «Er steht zu dem, was er getan hat.» Unklar ist aber, ob sich der 78-Jährige an weiteren Opfern vergangen hat. Dies verneint der Anwalt. «Mein Mandant sagt, das sei eine einmalige Verfehlung gewesen.»

Priester und Opfer standen bis vor Kurzem in Kontakt

Dies sei aut dem Anwalt auch daran auszumachen, dass Priester und Opfer nach den Übergriffen weiter in Kontakt waren. «Bis vor Kurzem standen sich der Priester und sein Opfer nahe. Sie hatten bis vor einigen Monaten Kontakt.»

Der Priester und sein Opfer hatten also während mehr als 30 Jahren Kontakt. «Die sexuelle Beziehung wurde fortgeführt, bis der Junge erwachsen war und auch Jahrzehnte, nachdem die sexuelle Beziehung beendet wurde, wurde der Kontakt weitergeführt.» Wie eng der Kontakt war, ist unklar.