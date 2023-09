Projekt HSG-Campus am Platztor vorerst abgebrochen – Neuausschreibung geplant

Das Projekt hat im Vergleich zum Wettbewerbsentwurf aus dem Jahr 2021 stark an räumlichen und gestalterischen Qualitäten verloren, schrieben das St.Galler Bau- und Umwelt sowie das Bildungsdepartement am Freitagmorgen in einer gemeinsamen Mitteilung. Es bestünden Zweifel, ob sich die Mängel nach zwei Jahren Arbeit noch beheben liessen.