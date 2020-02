Die Jungfreisinnigen der Region Rorschach organisierten am Samstagabend einen Freibier-Event um junge Wähler an die Urne zu locken und vielleicht sogar für sich zu gewinnen. Sie offerierten den Stimmbürgern vier Biere, wenn sie im Kornhausbräu in Rorschach vorbeikamen und ihr ausgefülltes und geschlossenes Wahlkuvert mitbringen.

«Die Wahlcouverts waren verschlossen»

Die Jungfreisinnigen haben die Aktion vorgängig mit der Gemeinde Goldach erörtert. «Es wurde uns aufgezeigt, was rechtlich möglich ist und was nicht», so Fol. Trotzdem wollen sie der Forderung der Grünen nachgeben und Transparenz zeigen: «Wir haben insgesamt 26 ausgefüllte und verschlossene Couverts erhalten, diese wurden in eine Plexiglas-Urne geworfen und waren ständig beaufsichtigt», schreibt Fol.

«Nach der Veranstaltung wurden sie in einen Briefkasten der Post geworfen – die Teilnehmenden wurden eingeladen, dem Einwurf beizuwohnen», heisst es im Communiqué weiter. Das Freigetränk verteilten sie unabhängig vom Wahlentscheid. «Dieser war uns auch gar nicht bekannt. Die Wahlcouverts waren verschlossen.»

«Jungfreisinnige haben gegen nichts verstossen»

«Selbstverständlich provoziert das Vorgehen der Jungpartei, das soll es ja auch», schreibt FDP-Kantonalpräsident und Kantonsrat Raphael Frei. «Die Jungfreisinnigen haben nicht gegen geltendes Recht verstossen.» Mit ihrer Aktion hätten sie eher auf einen grossen Missstand hingewiesen: Die Wahlbeteiligung von jungen Menschen.