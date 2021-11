«Proper Pizza» statt «Stripped Pizza»: Am St.Galler Schibenertor folgt eine Pizzeria auf die nächste. Bereits am 20. November soll das neue Lokal eröffnet werden, in welchem amerikanische Pizzas verkauft werden.

Das neue Pizzalokal soll am 20. November eröffnet werden. © St.Galler Tagblatt/Pascal Keel