Der Verband der Bars, Club und Veranstalter in der Stadt St.Gallen, Nacht Gallen, meldet sich in einer Mitteilung zur aktuellen Lage zu Wort: «Nacht Gallen nimmt mit Besorgnis den Anstieg der Covid-19-Infektionen im Kanton St.Gallen und der restlichen Schweiz zur Kenntnis.» «Umso wichtiger» sei es, dass das Nachtleben seinen Teil dazu beitrage, dass die Zahlen nicht weiter steigen, «sondern im Gegenteil möglichst wieder sinken». Der Vorfall in einem Zürcher Club (Superspreader-Event im «Flamingo») habe gezeigt, wie schnell sich das Coronavirus verbreiten könne.

Neue Regeln für die Freiheit

Der Verband ruft seine Mitglieder nun dazu auf, folgende Empfehlungen per sofort umzusetzen, damit die «kürzlich zurückgewonnene Freiheit» nicht gleich wieder aufgegeben werden müsse:

Hinweis an die Gäste durch das Sicherheitspersonal am Eingang sowie durch Aushänge im Innern, die SwissCovid-App zu installieren und zu aktivieren. Erfassung der Gäste mittels eines QR-Codes, der von diesen mit dem Handy gescannt wird. Die dadurch erfolgte Registrierung wird auf dem Bildschirm angezeigt. Die Gäste zeigen sie dem Sicherheitspersonal am Eingang und/oder dem Barpersonal bei der Bestellung. Der Download einer App ist für die Gäste dafür nicht notwendig. Nacht Gallen informiert Bars und Clubs gerne über das Vorgehen. Alternativ sollen Bars und Clubs die Personalien der Gäste (Vorname und Name, Postleitzahl, Handynummer und Mailadresse) handschriftlich erfassen und die Richtigkeit anhand eines Ausweises kontrollieren.

«Viele Bars und Clubs dürften bei zweitem Lockdown ein letztes Mal schliessen»

Nacht Gallen appelliert auch an die Gäste, sich kooperativ zu verhalten und korrekte Personalien anzugeben. «Sollte es zu einem zweiten Lockdown kommen, dürften viele Bars und Clubs in der Stadt St.Gallen ein letztes Mal schliessen.»