Quellrock gibt Line-up für nächstes Jahr bekannt

Geduldsprobe für die Quellrock-Fans: Ein ganzes Jahr dauert es, bis das nächste Openair am Freudenberg stattfindet. Als kleines «Zückerli» gibt es hier das Line-up für das nächste Quellrock. 14 Acts haben bereits zugesagt, unter ihnen sind: Wanda, Patent Ochsner, Royal Republic und The Gardener and The Tree.