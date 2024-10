Sie werden mit der Übertragung von Krankheiten, unhygienischen Zuständen und Schmutz in Verbindung gebracht. Ratten geniessen nicht den besten Ruf. Und doch sind sie in vielen Städten präsent. So auch in St.Gallen.

Besonders im Gebiet rund um den Bahnhof werden sie oft gesichtet. Von einer Plage will die Stadt aber nicht sprechen. Unbehelligt werden die Nager aber trotzdem nicht gelassen.