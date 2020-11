Der 19-Jährige war mit seiner Begleitung kurz vor 21 Uhr auf dem Strandweg in Richtung Rapperswil unterwegs. Vor dem Restaurant Bad am See wurde er von mindestens drei Männern angehalten und mit einer Waffe bedroht. Die Unbekannten schlugen und traten das Opfer auch. Anschliessend wurde der 19-Jährige genötigt, in das Auto der Männer einzusteigen. Am Kreisverkehrsplatz setzten die Männer den Verletzten wieder ab, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt.

Dem Opfer wurden gemäss Angaben eine Uhr und eine Halskette gestohlen. Die Kantonspolizei sucht nun Zeugen. Die Täter sollen mit einem schwarzen Kleinwagen unterwegs gewesen sein.

(red.)