Der 29-jährige Handwerker war gerade mit Messarbeiten beschäftigt, als er rückwärts in den anderthalb Meter tiefen Schacht stürzte. Dabei wurde er verletzt, wie die St.Galler Kantonspolizei mitteilt. Die Rega flog den Mann ins Spital, auch rund 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr Oberriet waren vor Ort.

Die genauen Hintergründe des Unglücks sind noch unklar. Es befanden sich am Montagvormittag mehrere Handwerker in der Tunnelzentrale. In einem Lagerraum öffneten die Handwerker einen Schacht zum Kabelkeller, um Kabel befördern zu können.

Der Verkehr auf dem betroffenen Autobahnabschnitt der A13 wurde während einer Stunde über den Überholstreifen geführt.

(red.)