Der Unfall ereignete sich am Freitagmorgen in Balgach. Wie eine FM1-Leserreporterin sagt, seien mehrere Ambulanzen an ihr vorbeigefahren. Sie hat zudem beobachtet, wie die Rega gelandet ist. Laut ersten Angaben der Kantonspolizei St.Gallen ist eine Person bei einem Arbeitsunfall von der Leiter gestürzt.

Update folgt...

(red.)