FCSG will Stadion ab Oktober mit 11'500 Zuschauern füllen

Eine Grossveranstaltung, also ein Event mit mehr als 1000 Personen, benötigt eine Bewilligung des Kantons. Nun hat die St.Galler Regierung die Zuständigkeiten festgelegt und den Bewilligungsprozess definiert.

Schwierigkeit Schutzkonzept

Das Ganze sei keine einfache Sache, sagt Regierungspräsident Bruno Damann auf Anfrage von FM1Today. «Für Grossveranstaltungen ist es schwierig, ein Schutzkonzept zu erstellen, welches am Ende auch wirklich hält.» Besonders kompliziert dürfte bei Grossveranstaltungen die Umsetzung des Contact Tracings werden.

Fasnacht steht auf der Kippe

Schwarz sieht der Regierungspräsident unter anderem für die Fasnacht im Kanton St.Gallen: «Ich bin skeptisch, dass es in diesem Jahr Fasnachtsumzüge geben wird. Eine Durchführung ist alles andere als einfach.»

Ein Schutzkonzept für einen Fasnachtsumzug zu erstellen, bringe viele Hürden mit sich. Die Veranstalter müssten unter Umständen Tribünen aufstellen, damit man nachvollziehen kann, wer wo gesessen und allenfalls in Kontakt mit einer infizierten Person gekommen ist. «Das ist natürlich ein riesiger Aufwand und deshalb bin ich skeptisch.»

St.Gallen-Fans dürfen ins Stadion

Bessere Prognosen hat die St.Galler Regierung für die Sportjunkies – besonders für die Fussball- und Eishockeyfans. Der FC St.Gallen und die Behörden haben sich am Donnerstag an einer Sitzung getroffen. «Dabei ist das Schutzkonzept so angepasst worden, dass wir mit grosser Wahrscheinlichkeit den Antrag bewilligen können», sagt Damann. Das Gesuch liegt zwar noch nicht auf dem Tisch der St.Galler Regierung. Die Bewilligung dürfte aber nur noch reine Formsache sein.