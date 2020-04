Eine Kranführerin hat am Donnerstagmittag in Berg (SG) mehrere Schaltafeln an Ketten befestigt, die wiederum am Kran befestigt waren. Beim Hochziehen lösten sich diese und trafen einen 18-jährigen Arbeiter.

Die Schaltafeln an den Ketten lösten sich, als der Kran diese in die Höhe zog. Sie fielen aus drei Metern auf den Boden. Der 18-jährige Arbeiter, der darunter stand, bemerkte dies und versuchte, den fallenden Schaltafeln auszuweichen. Dabei fiel er zu Boden und zog sich unbestimmte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Erstversorgung, danach wurde er von der AP3-Luftrettung ins Spital geflogen. (red.)