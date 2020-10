500 Vereine, 22'000 Musikantinnen und Musikanten und rund 150'000 Besucherinnen und Besucher: Das Eidgenössische Musikfest ist ein Volksfest. Von überall her kommen sie an den Austragungsort. 2021 hätte das Fest in Interlaken stattfinden sollen, wegen Corona wurde es auf 2026 verschoben. Und weil das Fest nur alle fünf Jahre stattfindet, peilt die «IG EMR Rheintal» das Musikfest 2031 an.

Obwohl das Fest erst in elf Jahren stattfindet, hat die IG bereits die Machbarkeit und Organisation des 36. Eidgenössischen Musikfests geprüft. «Es wurden spannende Grundlagen für die Umsetzung des nationalen Verbandfests erarbeitet», heisst es in der Medienmitteilung. Die Zustimmung der 19 Rheintaler Musikvereine hat die IG bereits in der Tasche, jetzt geht es an die Kandidatur für die Austragung. Dafür hat die IG eine Absichtserklärung an den Schweizer Blasmusikverband geschickt.

Geplant ist ein Fest auf der Allmend in Altstätten. Ausserdem werden Zivilschutzanlagen, Mehrzweckhallen und Sporthallen aller politischer Gemeinden angefragt. Auch ein separat aufgebautes Shuttlebus-Netz ist geplant. «Bei einem Zuschlag durch die Delegierten des Schweizer Blasmusikverbands wäre das EMF Rheintal das erste Eidgenössische Verbandsfest im St.Galler Rheintal und gleichzeitig ein Ereignis in einer Grössenordnung, wie man es in der Region noch nie erlebt hat», heisst es in der Mitteilung.

(sk)