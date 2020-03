«Im Fensterbau sind die professionellen Bauträger immer weniger bereit, Dienstleistungen angemessen zu bezahlen», heisst es in einer Mitteilung von Ruchti Aerni, die Blick vorliegt. Deshalb sei der Geschäftsbereich Kunststofffenster stark defizitär, was dem Traditionsunternehmen offenbar die Existenz kostete. Es hat Konkurs angemeldet.

17 Personen in Oberriet ohne Job

Betroffen vom Konkurs sind 220 Personen. Davon 65 am Haupsitz in Thun-Gwatt BE, 41 in Arisdorf BL und in 17 in der Rheintaler Gemeinde Oberriet. Auch im Ausland hatte das Unternehmen einen Sitz – in der nordmazedonischen Hauptstadt Skopje. Dort waren etwas über 100 Personen angestellt. Wie die Zukunft derer aussieht, ist noch unbekannt.

Zweiter Fensterbauer innert Kürze pleite

Ruchti Aerni AG gehörte zu den grössten Metall- und Fensterbauern der Schweiz mit jährlich rund 40 Millionen Umsatz. Das Familienunternehmen gab es schon seit 1976.

Erst vor einer Woche ging in Mörschwil der Fensterbauer Swiss Windows Konkurs. Wie FM1Today berichtete, verloren 170 Mitarbeitende ihren Job. Die Fensterbranche befinde sich schon seit längerer Zeit in einer Konsolidierungsphase, hiess es bei Swiss Windows.

