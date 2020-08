Mindesten vier Mal habe der Beschuldigte die damals 12- und 13-jährige Tochter seiner Lebenspartnerin zwischen April 2015 und Ende 2016 vergewaltigt. Zwei Mal in ihrem Kinderzimmer im Rheintal, einmal als das Opfer den Beschuldigten beim Lastwagenfahren begleitete, wie aus der Anklageschrift hervorgeht.

Wollte Opfer für Sex bezahlen

Bei den Übergriffen habe die heute 17-Jährige deutlich gezeigt, dass sie damit nicht einverstanden sei, indem sie den Mann wegstiess und biss. Dennoch hielt er sie, gemäss Staatsanwaltschaft, an den Händen fest und setzte sich über ihre Abwehrhaltungen hinweg. Immer wieder habe der Beschuldigte der Klägerin ausserdem an die Brüste, Hüfte und das Gesäss gegriffen, schreibt die Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift.

Im Jahr 2018 habe der Beschuldigte der Minderjährigen mehrere Nachrichten geschickt, in denen er sie für Sex bezahlen wollte. Ausserdem fragte er, laut Anklageschrift, ob die damals 15-Jährige noch eine gleichaltrige Freundin habe, die dasselbe tun würde. Die Jugendliche ignorierte die Nachrichten. Im April 2019 wurde der Beschuldigte festgenommen und befand sich zwei Tage in Untersuchungshaft.

Mutter wusste von den Übergriffen

Die Staatsanwaltschaft fordert, dass der Rheintaler wegen mehrfacher Vergewaltigung, mehrfacher sexueller Handlungen mit einem Kind und versuchter sexueller Handlungen mit Minderjährigen gegen Entgelt zu 5,5 Jahren Gefängnis verurteilt wird. Ausserdem soll er die Verfahrenskosten zahlen.

Vor dem Kreisgericht Rorschach verantworten muss sich am Mittwoch auch die damalige Lebenspartnerin des Angeklagten, die Mutter des Opfers. Sie habe Ende 2016, Anfang 2017 von den Übergriffen erfahren und dem Beschuldigten dennoch Zutritt zur Wohnung gewährt und ihn später einziehen lassen. Sie habe die Beziehung zu ihrem Lebenspartner nicht gefährden wollen, schreibt die Staatsanwaltschaft. Sie fordert in diesem Fall eine neunmonatige, bedingte Gefängnisstrafe. Für beide Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

