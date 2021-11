Rickenstrasse wegen Brand in Mehrfamilienhaus gesperrt

In einem Mehrfamilienhaus in Wattwil an der Rickenstrasse brennt es aktuell. Die Löscharbeiten dauern noch an. Angaben zu verletzten Personen gibt es momentan keine, ein Hund hat den Brand jedoch nicht überlebt.

Die Polizei, Feuerwehr und Rettung sind mit einem Grossaufgebot vor Ort. (Symbolbild) © Susann Basler