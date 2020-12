Riesenfelsblock donnert ins Tal, kommt kurz vor Wohnhäusern zum Stehen

Im Gebiet Miltenwald brach ein grössere Menge Gestein aus einer Felswand und bahnte sich den Weg ins Tal. Das grösste Gesteinsstück, ein gut 30 Kubikmeter grosser Felsen, durchbrach den Wald und kam erst im Wiesland, nicht unweit von Wohnhäusern, zum Stehen. Etwa 50 Meter weiter und es hätte ein Wohnhaus treffen können. Laut der Kantonspolizei Glarus kamen weder Menschen noch Tiere zu Schaden.

FM1Today-Leser Fabrizio Thommen hat das donnernde Grollen, mit dem der Fels durch den Wald stürzte, auf Video festgehalten: «Ich war gerade bei meiner Freundin auf dem Dachstock am Fernsehen. Da wurde es draussen plötzlich so laut, als ob ein Jet startet. Als ich die Bahn, wo der Fels durchging, wahrgenommen habe, dachte ich nur noch an den Bauern und die Wohnhäuser.»