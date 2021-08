Riesige Freude: FC Rorschach-Goldach 17 trifft im Cup auf FC Basel

Der Jubel war gross, als die Spieler des FC Rorschach-Goldach 17 auf dem Heimweg von einem Match das Ergebnis der Cupauslosung erfuhren. In einem Monat wird die Ostschweizer Mannschaft auf den FC Basel treffen. Obwohl ein Sieg eher überraschend kommen würde, freut sich der Club auf das besondere Treffen.

«Einmalige Gelegenheit»

«Der Trainer hat spasseshalber gesagt, die Präsenzliste für die Trainings in den nächsten vier Wochen kann er bereits jetzt ausfüllen. Jeder will bei diesem Spiel dabei sein, das haben wir gespürt», sagt Markus Hundsbichler, Präsident des FC Rorschach-Goldach 17, gegenüber TVO. "Für viele ist es eine einmalige Gelegenheit gegen eine so grosse Mannschaft zu spielen. Erst kürzlich durfte sich auch der FC Widnau über einen grossen Gegner freuen. Am Sonntag spielte die Mannschaft gegen die Grasshoppers. Die Widnauer verloren 0:5, doch die Niederlage war eine Nebensache. Für den Club war das Aufeinandertreffen eine grosse Ehre.

Das Fussballfest zwischen dem FC Rorschach-Goldach 17 und Basel soll zwischen dem 17. und 19. September auf der Sportanlage Kellen in Tübach stattfinden. 5000 Zuschauer erwartet der Rorschacher Stadtpräsident Robert Raths, davon viele aus Basel. Mit Hooligans rechnet Raths aber kaum. Nun müssen Sicherheits-, Verkehrs- und Covid-Konzepte erarbeitet werden. «Ich denke, es sind alle aufgeboten. Ich denke an die Feuerwehr, die Kantonspolizei und die Gemeinden selbst», so Raths. Nun müssen noch Sicherheits-, Verkehrs- und Covid-Konzepte erarbeitet werden.

«Können keinen Vollprofi-Betrieb auf die Beine stellen»

Der FC Rorschach-Goldach 17 hingegen wird für das Spiel wie gewohnt weitertrainieren. «Wir müssen es realistisch sehen: Wir können keinen Vollprofi-Betrieb für vier Wochen auf die Beine stellen um unsere Chancen zu erhöhen», sagt Präsident Markus Hundsbichler. Die Mannschaft dürfe wegen des Spiels nicht die laufende Meisterschaft aus den Augen verlieren, die soeben begonnen hat. Ob es dennoch zu einem Überraschungssieg der Ostschweizer kommt, wird sich Mitte September in Tübach zeigen.

(red.)