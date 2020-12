Letzte Woche wurde in der «Gass» in Buchs ein Weihnachtsbaum aufgestellt, an dem Wünsche von Heimbewohnern gehängt wurden. Innert kürzester Zeit haben Passanten alle Wunschzettel eingesammelt. Erste Wünsche wurden bereits erfüllt.

Buchs lanciert Wunschbaum: So kannst du Bedürftigen eine Freude bereiten Es ist ein kleines Weihnachtswunder. Der Wunschbaum in Buchs steht bereits wieder ohne Wunschzettel da. 150 Wünsche zierten vergangenen Woche den Baum, als er aufgestellt wurde. Innert 48 Stunden waren sie alle weg. «Wir sind überrascht, wie schnell das ging», sagt Giannina Saxer vom Verein «d'Gass», der die Aktion organisierte, zu FM1Today. Herzlichen Dank! Wir sind überwältigt von der Solidaritätswelle... 150 Wunschzettel habt ihr innert 48 Stunden vom Baum... Gepostet von D'Gass Buchs am Sonntag, 29. November 2020 Bei der Weihnachtsaktion durften Bewohner von Heimen kleine Wünsche auf ein Kärtchen schreiben, welche anschliessend an dem Christbaum befestigt wurden. Drei Heime waren für die Aktion angefragt worden. Passanten konnten sich anschliessend einen Wunsch aussuchen, den sie erfüllen wollten. Dabei handelte es sich oft um kleine Wünsche wie eine Tafel Schokolade, ein Paar Socken oder Blumen. «Jemand hatte sich auch einen Entenbraten gewünscht oder einen Spaziergang mit seinem Bruder.» «Eine Betreuerin sagte, dass es sehr schön war» Die ersten Geschenke konnten bereits den Wünschenden übergeben werden, obwohl die Frist auf den 19. Dezember gesetzt wurde. «Es wurden schon Blumen verschenkt», so Saxer. Die Beschenkten hätten viel Freude gehabt. «Eine Betreuerin sagte mir, dass es sehr schön gewesen sei.» Weitere Wünsche gesucht Die Nachfrage für das Erfüllen der Wünsche sei so gross, dass bereits Personen angerufen hätten, ob es nicht noch mehr Wünsche gebe. Deshalb sucht der Verein nun weitere Institutionen, die mitmachen wollen. «Es wäre schade, wenn es schon vorbei wäre, obwohl doch die Leute helfen wollen», sagt Giannina Saxer. Auch Institutionen ausserhalb Buchs dürften teilnehmen. «Ich glaube, dass alle Wünsche erfüllt werden können.» Es sei ein kleiner Aufwand für alle Beteiligten. «Es ist klar, dass wir die Aktion nächstes Jahr wieder machen.» Wunschbaum auch in Herisau Auch in Herisau steht dieses Jahr ein Wunschbaum. Dabei werden Wünsche von Kindern erfüllt, welche womöglich keine Geschenke unter dem Weihnachtsbaum finden würden. Mehr Informationen hier. (gbo)