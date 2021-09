«Wie viel Mut braucht es, einem über 90-jährigen Boxclub den Ring zu entwenden, wenn die Präsidentin des Clubs Polizistin ist?», heisst es auf der Webseite des St.Galler Boxclubs. Besagte Präsidentin, Géraldine Brot, wollte am Samstagabend ein Box-Meeting in der Alten Kreuzbleiche durchführen. Den Boxring hatte sie bei der Tribüne des Gründenmoos deponiert. Doch am Samstagmorgen stellte sie fest: Der Ring ist weg.

Unmöglich, dass nur eine Person dahinter steckt

«Heute Morgen wollten wir frohen Mutes unseren Boxring aufladen. Wir haben dann festgestellt, dass das Gestänge des Rings spurlos verschwunden ist», sagt Géraldine Brot. Es seien massive Eisenstangen, welche den Ring tragen. Unmöglich, dass diese eine Person alleine weggetragen hätte, so Brot: «Es braucht mindestens zwei Personen und einen Lastwagen, mit dem man sie transportieren kann. Was man mit so einem Gestänge anfangen will, kann ich mir aber nicht vorstellen.»