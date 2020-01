FM1Today: Marcel Lutz, der frühere Geschäftsführer Marcel Rohner hat das Familienunternehmen Ende Oktober verkauft. Warum haben Sie so lange keine Auskunft dazu gegeben? Wir haben die letzten zwei, drei Monate genutzt, um alles sauber zu übergeben, alles in Schwung zu halten und das Tagesgeschäft sowie den Produktionsbetrieb aufrecht zu erhalten.

Was bedeutet, «man wird die Expansionsplanung fortsetzen»? Die meisten Leute kennen nur das Magenbrot der Firma Magenbrot Rohner AG. Wir haben aber noch weitere Produkte, die wir in Rohners Nussbrennerei herstellen. Dazu gehören gebrannte Mandeln, gebrannte Kokosmandeln, gebrannte Haselnüsse, Cashewkerne, Sonnenblumenkerne und Kürbiskerne. Diese Produkte wollen wir auch anbieten und in der deutschen Schweiz verkaufen.

Fühlen Sie sich als Treuhandexperte wohl in der Magenbrot-Branche?

Ja, sehr. Ich bin ein Treuhänder seit über 25 Jahren und habe viele Firmen gesehen und mir ein grosses Wissen in der Unternehmensführung angeeignet. Jetzt packe ich selber an und führe die Magenbrot Rohner AG mit der bestehenden Mannschaft weiter, was mich riesig freut.

Was verbinden Sie persönlich mit der bekannten Firma Magenbrot Rohner AG?

Wie bereits erwähnt: Kindheitserinnerungen an die Chilbi, unsere Familien, die sich kennen, eine sehr gute Beziehung zu den Inhabern und natürlich esse ich das Magenbrot und die gebrannten Mandeln und Nüsse sehr gern.