Der Fahrer verlor in einem Kreisel die Herrschaft über seinen Roller, fuhr über den Randstein und prallte anschliessend mit dem ganzen Körper gegen einen Kandelaber. Wie die Kantonspolizei St.Gallen schreibt, trug er, gemäss jetzigen Erkenntnissen, keinen Helm und war in Richtung Rapperswil-Jona unterwegs. Der Unfall ereignete sich am Samstagabend kurz vor 23 Uhr auf der Hauptstrasse in Schmerikon.

Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er schwer verletzt von der Rega ins Spital gefolgen. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen verfügte beim Unfallverursacher eine Blut- und Urinprobe.

(red.)