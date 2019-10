Es klingt wie eine Geschichte aus Hollywood – und genau dort soll es auch hingehen. Chris Djuritschek aus Rorschach hat eine TV-Serie für Kinder entwickelt und will diese nun weltberühmt machen.

Designer, Musiker, Sänger, Tänzer und Schauspieler: Der seit drei Jahren in Rorschach wohnhafte Chris Djuritschek ist laut eigener Biografie ein Hansdampf in allen Gassen. So stand der 52-jährige Deutsche schon mit Michael Jackson auf der Bühne, war Vizeeuropameister im Streetdance und veröffentlichte mit seiner Boygroup «Construction» zwischen 1991 und 1997 diverse Singles.

Auch im Trash-TV ist «Chris Dee» kein unbeschriebenes Blatt. Der gebürtige Nürnberger war schon in diversen RTL-Sendungen wie «Familie im Brennpunkt» zu sehen, kochte auf Vox «Das perfekte Dinner» oder war auf Pro7 das Double von Harald Glööckler. Seit sieben Jahren arbeitet der Showman an einem Projekt, bei dem er selbst in den Hintergrund rückt. Mit einer neuen TV-Serie für Kinder will Djuritschek die Welt erobern. «Miss Bellyfoo» und eine ganz neue Welt «Dieses Projekt ist mein absolutes Lebenswerk», sagt Djuritschek begeistert. «Die Figuren, die ich entwickelt haben, sind wie meine Kinder und ich möchte sie in die Welt hinaustragen.» Angefangen habe alles mit einem Song, der ihn inspirierte, eine Cartoon-Figur zu zeichnen. So entstand «Miss Bellyfoo». Auf Rat eines Freundes hin fing Djuritschek an, die Figur weiterzuspinnen. Es entstand über Jahre hinweg eine ganz neue Welt – das «Daba Diba Duba Land» mit vielen Charakteren.

Das sind die Charaktere des Daba Diba Duba Lands. © zVg

Kinder sind die Stars «In dieser Welt sind die Kinder die wahren Helden», sagt Djuritschek, der in seiner Wohnung in Rorschach mit seiner Partnerin, zwei Kindern und seinem Stiefsohn lebt. «‹Miss Bellyfoo› sucht in der echten Welt nach talentierten Kindern und bringt sie ins ‹Daba Diba Duba Land›. Dort können sie mit ihren Talenten eine Kristallkugel mit Energie auftanken – und retten so gleichzeitig die Erde.»

