Rorschachs unendliche Baustelle – Umgestaltung der Hauptstrasse geht in die letzte Etappe

Seit einer gefühlten Ewigkeit laufen die Bauarbeiten der Hauptstrasse in Rorschach im Abschnitt Kirchstrasse bis Bodan. Seit April 2021 ist die Umgestaltung von Kanton St.Gallen und der Stadt Rorschach an der Hauptverkehrsachse im Gang. Am 16. Januar startet die letzte Etappe der Strassensanierung.

Die Hauptstrasse in Rorschach wird zwischen dem Kronplatz und Bodan umgestaltet. © St.Galler Tagblatt