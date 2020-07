«Pätch», «Jakob Live Session» und ein Campingplatz sollen die diesjährige Olma ersetzen. Seit der Bekanntgabe der Ersatzveranstaltungen sind einige Campingbuchungen eingegangen, bereits viele Schausteller haben sich für die «Mini-Olma» «Pätch» beworben, nur bei der Konzertreihe «Jakob Live Session» wurden erst 200 Tickets verkauft.

Spontanbesucher auf dem Campingplatz

Zwei von 14 Stellplätzen waren in der ersten Nacht auf dem Olma-Camping belegt. Seit Mittwoch kann bis am 13. September auf dem Olma-Gelände gecampt werden. Am Wochenende sollen es deutlich mehr sein, wie Caroline Derungs von den Olma Messen mitteilt. «Viele kommen sehr spontan.»