Rund 800 Coronatests pro Tag: Hochbetrieb im Zentrum für Labormedizin

Im Zentrum für Labormedizin in St.Gallen herrscht Hochbetrieb. Zu Spitzenzeiten werden bis zu 800 Coronatests pro Tag ausgewertet. Tag und Nacht wird gearbeitet. «Die Mitarbeitenden sind mit der Corona-Diagnostik sehr stark ausgelastet», sagt Oliver Nolte, Bereichsleiter des Zentrums für Labormedizin.

In der ersten Welle habe es pro Tag rund 200 Tests gegeben. Nun sind es vier Mal mehr. Darum musste das Labor seinen Personalbestand aufstocken. Neu arbeiten statt fünf, 13 Personen in der Testauswertung. Auch einige neue Maschinen wurden angeschafft.

Ende des Jahres soll eine weitere Maschine ins Labor geliefert werden, um die Anzahl der Tests auf fast 2000 pro Tag zu erhöhen. So will das Zentrum für den Ansturm auf die Tests gewappnet sein. «Wir müssen aber schauen, dass unsere Mitarbeitenden nicht überlastet sind. Insofern betrachten wir die steigenden Untersuchungszahlen mit einer gewissen Sorge. Wenn wir eine Überlastung der Mitarbeiter feststellen, müssen wir die Situation unter Umständen sehr schnell neu bewerten», sagt Oliver Nolte.

Nach der Auswertung der Tests ist die Arbeit für aber noch nicht ganz getan. Der Kanton St.Gallen will das Ziel einhalten, positiv getestete Personen innerhalb von 24 Stunden durch das Contact-Tracing-Team telefonisch zu informieren, schreibt der Kanton auf Anfrage von FM1Today. «Einzelfälle, in denen die Benachrichtigung länger dauert, lassen sich indes nicht zu 100 Prozent vermeiden. Die Gründe dafür sind aber nicht systemischer Natur, sondern liegen meist in einer besonderen Begebenheit des betreffenden Einzelfalles.»

