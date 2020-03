Mandoline, Akkordeon, Geige, Bass, Cajon und raue Stimmen: Die St.Galler Band Saint City Orchestra begeistert das Publikum mit mitreissendem Irish Rock. Nun will die Band noch mehr Power in ihrer Musik und sucht dafür einen E-Gitarristen.

Findet Saint City Orchestra einen passenden E-Gitarristen, könnte es sein, dass dieser bei bis zu 70 Shows mitspielt und auch auf dem neuen Album zum Zug kommt. Ob der E-Gitarrist auch in die Band aufgenommen wird, sei noch nicht klar. «Es könnte sein, dass er einfach als Gastmusiker bei uns spielt. Das wird sich alles noch zeigen.»

Neues Album im Entstehen

Zeigen wird sich auch, wann dieses Jahr das neue Album von Saint City Orchestra rauskommt. Geplant ist, dass die ersten Singles im Sommer erscheinen. «Wir haben uns vor gut einem Monat in einer Alphütte verbarrikadiert und gut sieben Songs abgeschlossen», sagt Sandro Schmid. «Die Songs sind jetzt in Bearbeitung. Wenn alles gut kommt, machen wir auf diesem Weg weiter.» Vom Stil her bleibt Saint City Orchestra dem Irish Punkrock treu. Gut möglich aber, dass dieser bald noch härter klingt.