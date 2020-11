Der neue Sanitätsanhänger des Samaritervereins Wil steht seit dem 2. November am Klosterweg in Wil. Dort dient er als mobile Teststation, um das Covid-19-Testcenter in Wil zu unterstützen. Der Samariterverein wurde hierfür vom Gesundheitsdepartement des Kantons St.Gallen angefragt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Zwei Samariter stehen täglich im Einsatz, empfangen die Patienten, helfen beim Abstrich und erledigen administrative Aufgaben. Die Samariter entlasten damit Personal und Infrastruktur des Kantons.

(red./pd)