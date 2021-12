Herzige Stofftiere, welche den Tropf am Infusionsständer vor Kinderaugen verstecken – gleichzeitig aber dem medizinischen Fachpersonal nicht im Weg sind. Die Idee zu den «Helpis» genannten Stofftieren kam Samuel Dürr, weil er selbst viel Zeit im Spital verbringen musste und er den Anblick der Infusion nicht mochte.

Vor bald drei Jahren erkrankte Samuel schwer an Krebs. Damals war er zwar schon 15 Jahre alt, doch die Stofftiere begeisterten ihn. Vor allem, weil er damit anderen jungen Menschen die Zeit im Spital erleichtern konnte. Bald darauf stand der ehrenamtliche Verein, der es sich zur Aufgabe machte, kranken Kindern Stofftiere zu schenken.

Nur Samuel können die Helpis nicht mehr helfen. Er hat den Kampf gegen den Krebs im April verloren. Er wurde 17 Jahre alt.

«Jetzt erst recht»

Die Stofftiere des Rheintaler Vereins sind bereits in Spitälern rund um den Globus zu sehen. Es gibt Löwen in Russland, Pinguine in Brasilien und Affen in Schweden. «Unser Verein konnte über 250 Helpis an Kinder im In- und Ausland spenden», sagt Christa Dürr, Präsidentin des Vereins und Mutter des verstorbenen Samuel.

Sie betreibt den Verein zusammen mit ihrem Cousin und ihrer Mutter. Der Tod ihres Sohnes sei zwar schrecklich, aber mit dem Verein als Vermächtnis habe sie einen positiven Weg gefunden, damit umzugehen. «Wir haben uns gesagt: Jetzt erst recht. Denn es gibt jeden Tag Kinder, die ins Spital müssen und Hilfe brauchen», sagt Christa Dürr.