Was ist nur im Hanfländerquartier in Rapperswil-Jona los? Jemand hat der Katze Kitty ein Auge ausgestochen und den Schwanz abgeschnitten. Zuvor wurde ihr der Schädel zertrümmert. Die tote Katze lag so verstümmelt im Garten der Besitzer. Das berichtet die «Linth-Zeitung».

Der Tierarzt, der Kitty untersuchte, sagt gegenüber der Zeitung: «Das war weder ein Auto noch sonst ein Unfall.» Die Katze war wahrscheinlich bereits getötet worden, als ihr das Auge ausgestochen und der Schwanz mit einem scharfen Gegenstand abgetrennt wurden.

Der Besitzer der Katze hat bei der Kantonspolizei St.Gallen Anzeige erstattet. Diese ermittelt nun und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Tierarzt spricht gegenüber der «Linth-Zeitung» von einem möglichen Racheakt: «Sonst wäre sie kaum in den Garten des Besitzers gelegt worden.» Der Besitzer ist ratlos und fassungslos, er kann sich nicht vorstellen, wer Kitty so zugerichtet haben mag.

(red.)