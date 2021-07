Scharfer Blindgänger am Sitterufer sichergestellt

Der Stadtpolizei St.Gallen wurde am Donnerstagabend ein möglicher Blindgänger am Sitterufer gemeldet. Der Verdacht bestätigte sich und der scharfe, rund hundertjährige Blindgänger konnte schliesslich am Freitagmittag durch das Kommando KAMIR (Kampfmittelbeseitigung und Minenräumung) der Schweizer Armee sichergestellt werden.

Beim Blindgänger handelte es sich um eine rund hundertjährige, 7.5 cm Stahlgranate eines Schweizer Artilleriegeschützes. © Stapo St.Gallen