Scharmützel in der Innenstadt – Ruhe erst gegen Mitternacht

«Schon vorher zu Gewalt aufgerufen» – Ausschreitungen in Innenstadt

Jugendliche planen zweite Krawallnacht in St.Galler Innenstadt

Ausschreitungen, Gewalt gegen die Polizei und Zerstörung waren angesagt. So zumindest der Aufruf auf verschiedenen Social-Media-Kanälen. Am Freitagabend präsentierte sich die Situation zumindest zu Beginn ganz anders: Einige Personen versammelten sich gegen 19.30 Uhr am Bahnhof St.Gallen und zogen später zum Roten Platz. Völlig friedlich.

Am Roten Platz kamen schliesslich rund 250 bis 300 Jugendliche zusammen, die Stimmung blieb mehrheitlich ruhig. Gegen 22 Uhr kippte die Stimmung ein erstes Mal, einige Personen haben Flaschen gegen Polizisten geworfen.

Kurz vor 23 Uhr begann die Polizei damit, die Personen einzukesseln. Als Antwort gab es vereinzelte Leuchtpetarden und Böller gegen die Polizisten, diese antwortete mit Gummischrot und Reizgas. Die Situation verlagerte sich zum Bahnhof, wo er erneut zu Scharmützel kam. Rund 50 Personen attackierten die Polizei, diese antwortete mit Gummischrot und Reizgas. Erst gegen Mitternacht beruhigte sich die Situation. Es kam zu einigen Verhaftungen und Personendaten wurden aufgenommen.