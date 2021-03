Die Stadtpolizei St.Gallen hat am Freitagabend eine illegale Party mit über 100 Personen an den Drei Weieren aufgelöst. Die Partynacht endete am Roten Platz mit einer Auseinandersetzung zwischen Polizei und Partygängern.

Über 100 Personen hatten sich am Freitagabend in den Drei Weieren versammelt, um dort zusammen zu feiern und zu trinken. Weil über Tiktok, Instagram und Snapchat dazu aufgerufen wurde, bekam auch die Stadtpolizei St.Gallen schnell Wind von der illegalen Veranstaltung, wie das «St.Galler Tagblatt» berichtet. Man habe im Vorfeld von den Aufrufen Kenntnis erhalten, so Mediensprecher der St.Galler Stadtpolizei, Dionys Widmer, zur Zeitung. Die Partygänger hätten sehr viel Alkohol dabei gehabt. Der Polizei gelang es, die Menschenansammlung aufzulösen. Durch Absperrungen wurde verhindert, dass weitere Personen auf die Drei Weieren gelangten. Folglich zogen die Partygänger weiter zum Roten Platz, wo die Stimmung plötzlich kippte und aggressiv wurde. Es kam zur Auseinandersetzung mit der Polizei. Die Gruppe habe lauthals «Scheiss Polizei und scheiss Corona» gerufen. Auch sei mit Gegenständen auf die Polizei geworfen worden, bis sich die rund zehn Polizisten vom Roten Platz zurückzogen. Ob Personen gebüsst wurden, kann Dionys Widmer auf Anfrage der Zeitung nicht bekanntgeben. (red.)