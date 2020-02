So ganz kann sich Ruggle aber noch nicht daran gewöhnen, dass er jetzt wieder in seinen eigenen vier Wänden lebt: «Ich bin nicht mal so froh, dass meine Reise vorbei ist», sagt er und lacht. Klar habe man in der Schweiz jetzt wieder eine gewisse Sicherheit. «All die Sachen, die mir passiert sind, waren Abenteuer. Das Chaotische fehlt mir.»

Gespannt hört man zu, wenn Ruggle erzählt, was er in Honduras durchmachte: Er war nur etwa 24 Stunden in diesem Land und geriet in eine Schiesserei. «Ich habe in einer Stadt Halt gemacht, um zu übernachten. Am nächsten Morgen bin ich dort in ein Kaffee und wollte den Tag planen», sagt Ruggle. «Auf einmal hiess es, ich solle mein Velo in den Hinterhof stellen, weil zwei Gangs eine Schiesserei hatten.» Ziemlich locker sagt er, er sei «halt» noch ein bisschen länger im Kaffee gesessen. «Ich bin dann durch die Hintertüre raus und durch eine Seitenstrasse von der Schiesserei weggefahren.»

Von diesen Abenteuern, gefährlichen und chaotischen Momenten gab es einige. Als er 2016 in Istanbul war, erlebte er den Militärputsch, der sich just vor seinem Hostel-Zimmer abspielte . Nach einem Autounfall im Iran musste er vom Militär ins Spital geflogen werden. «Aber das gehört irgendwie zum Reisen – für alles gibt es eine Lösung, auch wenn man sie auf den ersten Blick nicht sieht. Abbrechen wollte ich nie.»

Der Iran gehört für Ruggle aber definitiv zu einem seiner «Lieblingskinder»: «Es ist zwar schwierig, denn jedes Land hat seinen Reiz und seine Schönheit», sagt er. Der Iran bleibt ihm als sicheres und freundliches Land in Erinnerung, «es ist sogar sicherer als die Schweiz.» Beeindruckt haben ihn auch die Leute in Mexiko. «Obwohl die Umstände dort teilweise sehr schwierig sein können, verlieren die Mexikaner ihr Lächeln und ihren Humor nie.»

Nebst all den brenzligen Situationen gab es für Ruggle auch schwierige Momente. Den schwierigsten erlebte er in Peru. Ein Jahr vor seiner Abreise hatte er eine Frau kennengelernt. «Ein ‹Wir› hatte eigentlich nie eine Chance», sagt er. Doch die beiden konnten sich nicht vergessen und so besuchte sie ihn in Peru. «Im Langstreckenbus zurück vom Amazonas-Regenwald nach Cusco, wurde mir bewusst, dass es keine Zukunft für uns gibt. Wir haben dann einen endgültigen Schlussstrich gezogen.» Seitdem haben sie sich nie wieder gesehen oder gehört.

Frittierter Skorpion – En guetä!

In Sachen Kulinarik hat ihn Indien am meisten geflasht. «Es geht nichts über einen kleinen Essstand an einer staubigen Strasse in Indien.» Spezielles Essen gab es fast überall: «Ich hatte in Asien mal frittierten Skorpion und in Finnland gab es Bär.» Vermisst an der Schweiz hat er, nebst Familie und Freunden, den Käse. «Egal wo auf der Welt man ist, den wirklich essbaren Käse gibt es nur bei uns.»

«Habe Mühe, dass ich wieder fix hier bin»

Ruggle lebt mittlerweile in Chur und arbeitet bei den Churer Bergbahnen. «Ich habe ein wenig Mühe, dass ich wieder fix hier bin, weil ich weiss, dass ich die nächsten Monate nicht weg kann. Aber ich glaube, je länger ich wieder da bin, desto einfacher wird das Ganze.»

Dreieinhalb Jahre verreisen kommt für ihn trotzdem nicht mehr in Frage. «Die Weltreise war genau richtig lang und genau zum richtigen Zeitpunkt», so der Gossauer. In Zukunft möchte er einzelne Orte rauspicken und diese intensiver bereisen. «Bei meiner Ankunft in der Schweiz habe ich die Wüste und die Wege weit weg von der Zivilisation bereits wieder vermisst.»