Schlechtes Wetter sorgt für Zusatzaufwände – Rhema lockt 40'000 Besucher an

Die Rhema sei der Beweis dafür, dass regionale Messen nach wie vor gefragt seien und ihre Berechtigung hätten, teilten die Organisatoren am Sonntag mit. Die Gewerbeschau sei von Beginn weg gut frequentiert gewesen. Die Tagungen, die Ausstellung und der gesellschaftliche Teil hätten sich gegenseitig bereichert.

Die Messe, die vom 28. bis am 30. April und von 4. bis am 6. Mai an sechs Tagen stattfand, erreichte ungefähr gleich viel Publikum wie im Vorjahr. Verwaltungsratspräsident Andreas Eggenberger freut sich: «Der Aufwand, einen solchen Grossanlass zu organisieren, ist zwar riesig, aber in Anbetracht der Wertschöpfung für die Region lohnt er sich.»