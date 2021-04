Schönes Wetter lockt zahlreiche Gäste auf die Gastro-Terrassen

Die Wetterbedingungen waren für die Woche der Wiedereröffnung der Gastro-Terrassen gut. Das Interesse der Gäste war dementsprechend gross. So auch am Freitagmittag im St.Galler Restaurant Dolce Lucia. «Unsere Tische sind am Mittag immer besetzt. Sobald die einen zahlen, kommen die nächsten. Es läuft wirklich sehr gut», sagt Adriana de Liso, Servicefachangestellte im Dolce Lucia.

Auch im Restaurant Dreilinden läuft es sehr gut. Dort wurde am Freitagmittag sogar der Lieferdienst eingestellt, weil so viele Gäste ins Restaurant gekommen sind. «Es war speziell, nach vier Monaten direkt von null auf hundert hochzufahren. Das hat viel Energie und Nerven gekostet. Aber es ist schön, endlich wieder auf Tellern, statt auf Take-Away-Geschirr anzurichten», sagt Oliver Schäuber, Pächter des Restaurants.

Allerdings erschweren die Hygienevorschriften die Arbeit in den Restaurants. «Es ist etwas zeitraubend. Man muss die Tische desinfizieren, die Kontaktformulare müssen ausgefüllt werden. Aber die Gäste machen gut mit», sagt Adriana de Liso.

Ausserdem gebe es immer noch Leute, die ohne Maske kommen wollen, sagt Oliver Schäuber. «Es gibt auch Leute, die nicht verstehen, dass es eine Vierertisch-Regelung gibt. Das führt zum Teil zu unnötigen Gesprächen. Wir können aber gut damit leben.»

Die erste Woche der Lockerungen wird auch mit einem sonnigen Wochenende gekrönt. Im Restaurant Dreilinden sind für Samstag und Sonntag bereits 300 Reservationen eingegangen. Und auch im Dolce Lucia rechnen die Betreiber mit einem Ansturm.

(red.)