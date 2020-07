Rund tausend verschiedene Biere aus rund 30 Ländern in 50 Kategorien traten Anfang Mai zum Qualitätstest beim deutschen Meiniger-Verlag an. Zu den grossen Abräumern gehört dabei die Brauerei Schützengarten aus St.Gallen. Unter anderem gewinnt die Brauerei den Titel «Craft-Brauer des Jahres international».

Persönlich die Proben geliefert

Die Auszeichnung sei alles andere als ein Marketing-Gag. «Der Meiniger-Award ist eine der renommiertesten Bierauszeichnungen in der Szene und bei den Fachleuten sehr anerkannt», sagt Richard Reinart, Technischer Direktor bei Schützengarten.

Die Bierproben habe er selbst mit dem Auto nach Deutschland gefahren. «Ich wollte sicher sein, dass das Bier nicht irgendwo bei 40 Grad in einem Lastwagen liegen bleibt und so an Qualität einbüsst.» Er habe, mithilfe der Klimaanlage, geschaut, dass eine optimale Temperatur im Auto während der Fahrt herrscht.

Titel ist eine Teamleistung

Die Verleihung fand coronabedingt online statt. Dafür trommelte der Technische Direktor das Schützengarten-Team zusammen. Gemeinsam hätten sie über Zoom an der Verleihung teilgenommen. «Für die Mitarbeiter war das ein besonderes Erlebnis und danach hatten wir bei uns gleich eine kleine Feier.»

Reinart betont mehrmals, dass der Titel «Craft-Brauer des Jahres international» dem ganzen Team gehöre und er wahnsinnig stolz auf seine Mitarbeiter sei.

(lae)